Семьи афганцев получили продуктовые наборы от «GraMad»

Коллектив сети магазинов «GraMad» к празднику Наурыз провел благотворительную акцию.

Сын Тыныштык Егембердиевой погиб в Афганистане. Глубокая душевная рана не заживает больше 30 лет. Мать солдата рассказывает, ей приятно, когда память о ее сыне Галымжане и сотнях героях, которые не вернулись домой, помнят и чтут.

«Сына давно нет в живых, но память о нём останется в моем сердце навсегда. Спасибо, что не забывают нас, спасибо, что помогают. Нам очень приятно. Желаю всем мира и здоровья«, — рассказывает Тыныштык Егембердиева.

Отогреть сердца и помочь — главная цель добрых дел, говорит Айжан Наимбекова. Директор сети магазинов «GraMad» проводит подобные акции регулярно: дело не только в продуктах, больше — во внимании.

«Я желаю всем мира! Я понимаю, что мы не можем загладить рану матерей, отцов. Они прошли такое, от чего страшно. Мы стараемся всегда уделять внимание и будем это делать дальше», — сказала Айжан Наимбетова, директор сети магазинов «GraMad»

Скоро еще 50 семей отдаленных жилых массивов Шымкента получат продуктовые наборы от коллектива сети «GraMad».