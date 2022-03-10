Сильный дождь затопил десятки микрорайонов в Шымкенте

Последствия проливного дождя жители Шымкента сняли на камеру.

Социальные сети заполонили кадры утопающих в воде микрорайонов и улиц, передает OTYRAR.

Это микрорайон «Колос», здесь образовались пробки и заторы из-за большого количества воды на дорогах.

А здесь пожилая женщина жалуется, что не может зайти в свой дом. Вода заполонила придомовую территорию.

В Департаменте по ЧС г. Шымкента сообщили, был создан оперативный штаб по откачке дождевой воды на территории города. Всего откачали более 6 тысяч кубометров воды.

«Всего в работе по откачке воды задействовано 114 человек личного состава и 39 единиц техники Департамента по ЧС, 38 мотопомп, 1 передвижная мотопомпа, 255 мешкотары, 14 Водовозов, 2 МП от местной администрации. Всего откачано 6834 кубометра воды», — сообщили в ДЧС г. Шымкента.

Жертв и пострадавших нет, подтопленных домов не имеется.