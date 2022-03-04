Юные изобретатели Шымкента планируют роботизировать мир! И это не шутка!

Маленькие ученые подготовили проект, который важен, по мнению изобретателей, для всего мира.

Проект разработан, осталось защитить его на международном уровне, для этого команде нужно попасть в Москву. Ребятам из Шымкента право на участие в мировом конкурсе пришлось выбивать среди сотен команд со всех регионов Казахстана.

«Всего в конкурсе по робототехнике в Алматы принимали участие 700 детей разных возрастов. Из Шымкента ездили 6 команд. Мы надеялись на победу. Ребята готовились целый месяц. Не ожидали, что выиграют именно малыши. Теперь они будут представлять Казахстан в Москве», — говорит Абзал Алибеков, руководитель школы робототехники в Шымкенте.

А команда юных изобретателей сплоченная, маленькие конструкторы вернулись с конкурса по робототехнике, где представили свой проект по грузоперевозкам и логистике, ребята хотят разгрузить работу и сделать ее практичнее и качественнее.

«Наш проект называется Tasy zat. Мы построили целый городок, там были роботизированные фуры, перевозки, дома. Мы показаали как можно решить проблему перевозок грузов в больших городах«, — говорит Эрик, 9-летний робототехник.

«Нас оценивали не только по проекту, но и смотрели как мы работаем в команде. Мало просто собрать роботов, нужно их запрограммировать так, чтобы они двигались и выполняли свои функции. На все вопросы комиссии наша команда ответила на отлично. И мы победили», — говорит Алиби, 6-летний робототехник из Шымкента.

Ребята готовы представить свой проект на мировом уровне. В середине марта пройдет конкурс в Москве. Однако родители волнуются, что их дети не смогут туда поехать. Денег на билеты и проживание нет.

«В Москву поехать сложно! Нужны средства. Ведь эти маленькие изобретатели будущее нашей страны. Мы обратились в несколько ведомств, но хотелось бы чтобы помогли их отправить в Москву. Кто знает, может именно они будут писать историю нового Казахстана«, — сказал Икрам Тореев, дедушка изобретателя.

Преподаватели в своих учениках уверены. Настрой только на победу. На конкурсе, который прошел в Алматы, команда проявила себя лучше всех участников.

Ребята надеются, что найдутся в Шымкенте спонсоры — предприниматели, меценаты и просто неравнодушные люди готовые помочь юным конструкторам попасть в Москву. Кто знает, может спустя годы, имена наших шымкентских ребят будут известны далеко за пределами Казахстана.

Kaspi bank руководителя: 8 707 245 04 95 Абзал Алибеков