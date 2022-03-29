Жители Шымкента смогут пройти бесплатные консультации ведущих специалистов

7 апреля в Реабилитационном центре № 2 г. Шымкента пройдет День открытых дверей.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню здоровья. Жители Шымкента и Туркестанской области смогут пройти бесплатные консультации у профильных специалистов. Принимать пациентов будут следующие специалисты: детский ортопед-травматолог, детский невропатолог, детский кардиолог, реабилитолог, психолог, логопед-дефектолог, а также мультидисциплинарная команда.
Место проведения: ГКП НА ПХВ «Реабилитационный центр № 2» г. Шымкента, конференц-зал
Дата проведения: 07.04.2022г.
Время проведения: с 10.00 до 16.00 часов.