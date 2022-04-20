20 человек погибли при нападении на акимат Шымкента

В Генпрокуратуре сегодня озвучили подробности нападения на акимат Шымкента во время январских событий.

«В ночь с 5 на 6 января началось вооруженное нападение на здание акимата Шымкента. Обеспечением охраны общественного порядка занимались сотрудники полиции, которым предстояло сдерживать натиск агрессивной толпы более чем в три тысячи человек, многие из них были вооружены огнестрельным оружием. Сотрудники полиции при этом использовали лишь резиновые пули и светошумовые гранаты. Но указанные меры не останавливали преступников, а лишь вселяли уверенность в их безнаказанности, провоцируя массовую агрессию и жестокость«, — сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге СЦК.

По его словам, только после отражения трех вооруженных атак и наступления реальной угрозы жизни сотрудники полиции приняли решение о применении огнестрельного оружия. В результате было убито 20 нападавших.