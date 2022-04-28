700 шымкентцев призовут на воиснкую службу

В Шымкенте продолжается призыв в вооружённые силы Казахстана. Воинские ряды уже пополнили около трёхсот новобранцев.

Призывники отправились служить на границу в пограничные войска КНБ и в Жамбылскую область в подразделения Министерства обороны. Очередная команда из 30 человек отправляется в казахстанскую бригаду морской пехоты в порт Актау.

390-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты молодое военное подразделение министерства обороны. Часть образованная 20 лет назад по праву считается войсковой элитой. Чтобы попасть в её ряды, недостаточно обладать только хорошими физическими данными. Морпех должен быть психологически устойчивым и иметь аналитическое мышление. Поэтому при отборе в морскую пехоту новобранцам предлагается пройти несколько тестов.

«В данное время мы готовимся отправить шымкентских призывников к месту несения службы в часть 25744, в ряды бригады морской пехоты дислоцированной в порту Актау. В вовремя несения службы они научатся управлять танками, БТРами, грузовым транспортом а так же владеть разными видами оружия. К желающим служить в морской пехоте и требования предъявляются особые — рост не ниже 170 см, желательна и спортивная подготовка», — говорит Батырбек Аскаров.

Для большей стимуляции форму будущие морпехи получают прямо на призывном участке чтобы прочуствовать причастность к гвардейскому подразделению. Среди новобранцев много добровольцев. Один из них Диаз Умбетпай. Его мечта сделать военную карьеру.

«Я пришёл в армию по собственной воле. Ни повестки ничего мне не приходило, пришёл сам добровольно. А причина службы в том, что все мои родные служили в армии. Дедушка служил три года на флоте, отец два года в армии. Думаю теперь и мой черёд отдать долг родине», — говорит Диаз Умбетпай.

Всего этой весной из Шымкента планируется призвать 700 новобранцев. Задача для департамента по делам обороны вполне выполнимая. В армию призываются молодые люди от 18-ти до 27-ми лет, не имеющие право на отсрочку или освобождения от службы. Но не смотря на обширный контингент, чтобы призвать в армейские ряды, иногда нужно приложить немало сил, говорят сотрудники военкоматов.

«Надо отметить есть трудности когда наши молодые граждане не проживают по прописке или же при изменении адреса не регистрируются по воинскому учёту или же в случае выезда в другие города по разным причинам. В этой связи у нас ряд призывников переданы в розыск. Для розыска этих лиц и обеспечения явки переданы в правоохранительные органы. При невозможности вручить повестку в руки, закон обязывает работников военкоматов привлечь на помощь полицейских, которые имеют полномочия задерживать дезертиров, где бы они не находились. Действуя при этом в рамках закона»,- говорит Ажмухан Шинтаев, заместитель начальника Департамента по делам обороны г. Шымкента .

Впрочем даже при задержании уклонистам не стоит бояться. В армию сразу не отправят. Призыв — процедура продолжительная. Нужно ещё пройти медицинскую комиссию и если есть основания получить отсрочку. Так что попрощаться с родными время будет.

Данияр Худайбергенов