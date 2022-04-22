Брат Масимова объявлен в розыск

Экс-начальника ДП Павлодарской области генерал-майора полиции Нурлана Масимова подозревают в получении взяток в особо крупном размере, передает OTYRAR.

Об этом сообщило Агентство по противодействию коррупции. Следственным судом в отношении Масимова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Но в настоящее время Нурлан Масимов объявлен в розыск.

По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Напомним, Нурлан Масимов был начальником ДП Павлодарской области с ноября 2019 по январь 2022 года. По данным СМИ, он является двоюродным братом экс-главы КНБ РК Карима Масимова.