Экс-главврач поликлиники Шымкента отправится в тюрьму за продажу вакансий

Бывший главврач государственной поликлиники №11 Данияр Айтбаев признан виновным в неоднократном получении взяток, передает OTYRAR со ссылкой на приговор Абайского районного суда Шымкента.

Вместе с ним осуждена и Шайганым Киясова, работавшая в данном медицинском учреждении инспектором по кадрам.

Данияра Айтбаева обвиняют по статье 366 ч.3 п.4 УК РК (Неоднократное получение взяток), а его коллега — по ст.368 ч.2 УК РК (Посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно).

Как оказалось, теперь уже бывший главный врач и инспектор наладили в медучреждении куплю-продажу вакансий.

В период с июля по сентябрь 2021 года Данияр Айтбаев и Шайганым Киясова устраивали людей на работу в медучреждение за денежное вознаграждение. От соискателей они получили 300 тысяч и 100 тысяч тенге. Однако в результате были задержаны сотрудниками Антикоррупционной службы.

С учетом неоднократности коррупционного преступления, суд назначил Данияру Айтбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Шайганым Киясова приговорена к штрафу в размере 8 миллионов тенге. Оба пожизненно не смогут занимать подобные должности. Приговор в законную силу еще не вступил.