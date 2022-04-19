Погибшей в ДТП под Шымкентом оказалась известный зоозащитник

В смертельном ДТП на трассе Алматы- Шымкент погибла зоозащитник, известный волонтер из Алматы Гаухар Серик. У молодой женщины остался трехлетний сын.

Об этом на своих страницах в соцсетях сообщили представители волонтерского движения.

«Случилось большое горе! Погибла Гаухар, волонтер страницы hvostiki_i_my. Молодая, красивая девушка и мама, человек с большим сердцем и доброй душой. У Гаухар остался маленький сынок трех лет. Гаухар была чудесным человеком, спасающим большое количество животных. На ее счету сотни спасенных жизней. Сотни животных живы благодаря ей. Зоозащита потеряла доброго и чуткого человека. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — говорится в публикациях.

Напомним, двумя днями ранее на трассе Алматы — Шымкент на большой скорости минивэн, в котором находилась Гаухар Серик, врезался в грузовой автомобиль. Женщина скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание, еще 5 человек госпитализировали.