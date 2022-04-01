Полиция накрыла подпольный цех с суррогатным алкоголем

В Туркестанской области подделывали алкоголь известных марок, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ).

«В Туркестанской области в результате следственно — оперативных действий ликвидированы 2 цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции. Основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях. Она является особо опасной для жизни и здоровья населения», — говорится в сообщении.

Всего было изъято более 3 тыс. бутылок, более 3,5 тыс. учетно-контрольных марок, более тонны спирта, этикетки известных марок водки и упаковочные материалы.

Обнаруженная алкогольная продукция подделывалась под известные бренды.

На сегодняшний день проводится досудебное расследование.