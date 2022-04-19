Российские артисты выступят в Шымкенте

Рассмешить шымкентцев и поднять настроение, решили артисты проекта «Однажды в России», передает OTYRAR.

«Однажды в России» – это то самое шоу, увидев отрывок которого, вы обязательно захотите посмотреть весь скетч целиком, ведь это всегда дико смешно и точно.

В шоу «Однажды в России» показывают обычных людей из народа со своими повседневными трудностями и проблемами, которые испытывает каждый из нас.

На сцене вы узнаете и нахальных начальников, и завистливых соседей, и ежедневно ворчащих родственников, и многих других из вашей жизни, с кем вы сталкиваетесь постоянно.

Однако герои «Однажды в России» не любят уныло жаловаться на проблемы, а предпочитают над ними от души посмеяться.

Дата: 22 апреля.

Время: 19.00.

Место: Концертный зал «Туркестан».

Где приобрести билеты: 8 702 594 46 47

Не забудьте прихватить с собой море позитива.