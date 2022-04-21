Шымкентца осудили на 3 года за хранение наркотиков

33-летний житель Шымкента осужден на 3 года за хранение наркотиков в особо крупном размере, передает OTYRAR.

Мужчину задержали с поличным в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В кармане у него было 5 свертков в полиэтиленовом пакете. Еще 20 свертков наркотических веществ мужчина спрятал в специальном месте.

Задержанный свою вину признал полностью. По данному факту в отношении мужчины вынесен приговор по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере) к 3 годам лишения свободы.