Сколько стоит закупиться продуктами на неделю?

В Казахстане продолжают дорожать продукты питания. Как подсчитали аналитики energyprom, в марте текущего года продовольственные товары выросли почти на 6% за месяц, а за целый год на 15%.

Больше всего ценовые скачки ощутили жители Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской областей и шымкентцы. На фоне этого растет и число казахстанцев, чьи доходы ниже прожиточного минимума.

Закупить продукты на неделю дело затратное. 5 килограммов картошки, лука, моркови обходится почти в 4 тысячи тенге. Морковь месяц назад подорожала на 30 тенге. Сейчас килограмм стоит 280. Средняя цена говядины на рынке сейчас 2 500 тенге. На неделю нужно 3 килограмма. Продавцы говорят, после Оразы, возможно, стоимость мяса вырастет. Связывают это с предстоящим увеличением экспорта казахстанского мяса в Узбекистан.

В продуктовую корзину также войдут сахар, крупы, подсолнечное масло, макароны. И на этот неполный список необходимых товаров, придется выложить почти 22 тысячи тенге.

Горожане жалуются, что из-за низких доходов, которые не успевают за ростом цен, вынуждены теперь максимально экономить на закупе.

«Меньше мяса покупаем, больше стараемся на дешёвые овощи налегать. Но и овощи все равно тоже не дешевые. 80 тысяч пенсия», — говорит пенсионерка.

«Очень сильно выросли цены. Посмотрите сколько сахар стоит в магазине. Каждый день поднимают стоимость. По статистике говорят, что на 10-15% выросли цены, но все это ложь. На 34-35% взлетели цены на все продукты. Вот такой маленький кусок мяса купила за 3000 тенге», — говорит покупательница.

На фоне роста цен на социально-значимые продукты в Казахстане увеличивается и бедность. По данным портала ranking.kz, число домохозяйств, с доходами ниже прожиточного минимума, выросло на 10%. Это показатели в регионах страны. Шымкент в этом списке — на четвертой строчке.