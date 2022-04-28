Житель Туркестанской области вырастил у себя дома коноплю

В Туркестанской области полицейские задержали мужчину, который занимался выращиванием наркотических растений, передает OTYRAR.

Мужчина был задержан с поличным. Во дворе дома оперативники обнаружили 3 куста, похожих на наркосодержащие растения. Их предприимчивый мужчина выращивал в 5-литровых емкостях. Экспертиза показала, что изъятое вещество оказалось коноплей.

Теперь мужчина понесет уголовную ответственность. Его обвиняют по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества». Ведется досудебное расследование.