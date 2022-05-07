Что-то с памятью нашей стало

Скоро 9 Мая – День Победы.

Еще пару десятилетий назад любой казахстанец, и стар и млад, мог с уверенностью ответить, что это за праздник и в чем его смысл.

Сейчас, увы, это не так. Чем объяснить этот массовый рассеянный склероз,

не скажет ни один невропатолог.

Впрочем, есть и такое объяснение: зачем, мол, в современность тащить трагическое прошлое? Подумаешь, была в прошлом веке какая-то там война за кучу километров от родного дома… И что? Каждую «войнушку» возносить до небес? У нас другое время и другие праздники. Ну что на это скажешь… А вот что.

Почему цивилизованная Франция, извечный образец для подражания, до сих пор влачит на себе День взятия Бастилии? 14 июля попробуй там не возликовать и не праздновать – осудят и обвинят в злостном непатриотизме. А ведь 233 года прошло с тех пор, а не 77 лет со дня Победы, как у нас. Выходит, у европейцев память лучше? О том и печаль…

Уходят безвозвратно ветераны

В конце 90-х годов прошлого века, на заре моей журналистской карьеры, часто приходилось писать очерки о жизни и подвигах героев Великой Отечественной войны. Начинала с того, что шла за информацией в областной совет ветеранов ВОВ, который в то время возглавлял Николай Шамсутдинович Кабиров.

Он раскладывал передо мной длинный список «личного состава» еще живущих ветеранов и давал свои рекомендации. Все у него были выдающимися героями и замечательными людьми. Но кто-то уже серьезно побаливал, кто-то избегал разговоров о войне.

Останавливались на кандидатурах самых бодрых и словоохотливых. Уже тогда меня чрезвычайно расстраивал тот факт, что год от года таких кандидатур становилось все меньше и меньше, что героическое поколение тает на глазах, и очень хотелось успеть, пока не поздно, отблагодарить их добрым печатным словом – как умею, как могу.

Ветераны говорили каждый о Своей войне по-разному: некоторые с горделивой радостью, другие со сдержанной скорбью. Но все они пребывали в уверенности: их жизнь была прожита не зря, они сделали большое ратное дело для счастья своих детей и потомков. И не сомневались, что потомки их не забудут и будут с любовью и благодарностью чтить их память…

Да простят меня их души – они ушли вовремя. Если бы они слышали, что празднование Великой Победы некоторые сейчас называют «победобесием», битву за Родину и участие в ней считают исторической ошибкой, тотчас бы умерли не от болезней и старости, а от стыда и душевной боли.

Но если раньше, почти 30 лет назад, хотя бы было из кого выбирать для газетных публикаций, то теперь ветеранский «список» усох, как шагреневая кожа… Убыль участников этой кровавой войны продолжает идти со страшной скоростью. Если два года назад во всем Казахстане(!) насчитывалось 1025 ветеранов, то на 1 апреля этого года их осталось лишь 387. А в Шымкенте и вовсе безрадостная статистика.

Еще в прошлом году в городе проживал 21 ветеран Великой Отечественной войны, а в нынешнем их осталось всего 6…

Конечно, не может не радовать тот факт, что

к 9 Мая им будет оказана значительная материальная помощь. В управлении занятости и соцзащиты рассказали, что «семи ветеранам в Шымкенте ко Дню Победы выплатят по 360 МРП, или 1 102 680 тенге. Вдовам участников ВОВ – по 12 МРП, это 36 756 тенге». Для глубоко пожилых ветеранов это существенные деньги. Но не пересказывайте им, пожалуйста, комментарии из социальных сетей, где уничтожают и «полощут» их славное воинское прошлое. Не переживут, даже с такими деньгами…

Эту память не задушишь, не убьешь

В Великой Отечественной войне участвовали 1 миллион 200 тысяч казахстанцев. Ровно половина из них, то есть 600 тысяч, не вернулись с той ужасной битвы. Разве этого мало? А для вдов и детей, оставшихся без кормильцев, – так и вовсе катастрофически необратимо. Опять-таки слышатся ядовитые комментарии: конечно, при тоталитарном сталинском режиме попробуй-ка не пойди на войну, вот и гнали на бойню как пушечное мясо…

Так и нечего Победу праздновать? Надо бы, наоборот, в этот день скорбеть и предавать анафеме палачей нашего народа… Но, помилуйте, эти погибшие герои зачастую сами рвались в бой, потому что защищали не абстрактную идеологию, а свой родимый дом. И неубедительны доводы, что, мол, Казахстан был далек от военного пекла, до нас бы враги не добрались. Но разве не очевидно, что германские нацисты, поставив задачу истребить все другие «неполноценные» народы, рано или поздно добрались бы и до тюркоязычных республик, входящих тогда в состав СССР.

И только общими усилиями удалось не подпустить врага до евразийских границ, поодиночке бы не справились. Вот и встали грудью, и сложили головы на плахе войны, и обессмертили свои славные имена. Этой Победы желали всем сердцем, оплатили ее кровью и завещали потомкам восславлять ее во веки веков.

Вклад Казахстана в Победу над фашистской Германией общеизвестен, но не лишне напомнить некоторые, самые значительные факты, вошедшие в историю войны.

В Московской битве, начавшейся в конце сентября 1941 года, особенно отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала

И. В. Панфилова, сформированная именно в Казахстане. 16 ноября рота Панфиловской дивизии приняла бой, которому было суждено стать легендой Великой Отечественной. В этом бою 28 панфиловцев возле разъезда Дубосеково встали на пути немецкого танкового батальона и остановили его продвижение к Москве.

Горстка героев вывела из строя 18 вражеских танков и множество немецких пехотинцев. Многие из них полегли в неравном бою.

В битве за Днепр и освобождении Киева героически воевал 47-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва Г. А. Адильбекова, проявившего себя с первых дней войны: в битве за Витебск, в контрнаступлении под Трубчевском и под Сталинградом. На момент гибели он был единственным из представителей народов Центральной Азии в звании гвардии подполковника. Отчаянное сопротивление врагу оказал и 1073-й стрелковый полк под командованием

Бауыржана Момышулы.

В сентябре 1941 года казахстанские военные соединения принимали участие в обороне Ленинграда. Казахстанцы освобождали от фашистских оккупантов Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, Украину и страны Восточной Европы.

Воины Казахстана участвовали почти во всех сражениях войны.

Боевыми орденами и медалями были награждены свыше ста тысяч солдат из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них казахские девушки – пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова. Кстати, песня «Алия», которую впервые исполнила Роза Рымбаева, всех когда-то потрясла до глубины души, да и сейчас пробивает до слез.

Тысячи казахов принимали участие в партизанском движении на территориях, оккупированных немецкими нацистами.

30 апреля 1941 года казахстанец лейтенант Рахимжан Кошкарбаев в числе первых прикрепил Красное знамя Победы на здании рейхстага.

Во время войны Казахстан превратился в мощный арсенал фронта. В тылу тоже совершали подвиги. Более 700 тысяч казахстанцев были призваны в ряды трудовой армии и направлены работать на оборонные предприятия. Зачастую вместе со взрослыми за станками стояли подростки.

Казахстан во время войны занял ведущее место в производстве меди, свинца, висмута, молибдена, полиметаллов, необходимых для военной промышленности. Оборонные заводы освоили выпуск новых образцов оружия, снарядов, мин и другой продукции военного назначения. Сельское хозяйство Казахстана обеспечивало фронт и тыл продовольствием, а промышленность – необходимым сырьем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно отметил: «Можно сказать, что Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении армии: 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Мы направили на фронт 1500 вагонов одежды и продуктов питания. Другими словами, наш вклад в достижение Победы был очевиден».

Праздник без парадного входа

Судя по словам Президента, он в полной мере осознает значимость вклада своей страны в общее победное дело. Ценит и гордится этой великой лептой. Так почему же часть «подданных» громко и цинично выступает против государственного мнения? Не с молчаливого же согласия власть предержащих? Потому как слова словами, а дела делами. Вот уже четвертый год в стране не проводится парад Победы. «Отмечание» великого праздника становится личным делом каждого. Ну с предыдущими годами все понятно: заела проклятая пандемия и соблюдение социальной дистанции. А сейчас что?

Министерство обороны РК так объяснило причины отмены парада Победы, как, впрочем, и парада в День защитника Отечества: «Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов». То есть попросту – на лишнее денег нет…

Впрочем, празднование Победы в рамках личного волеизъявления никто не запрещает. В сообщении Минобороны отдельно подчеркивается, что 50 военно-патриотических мероприятий, посвященных чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Казахстана, пройдут по плану. Ну и слава тебе, господи! Обойдемся без парадов, фанфар и помпезности. Сходим тихо на аллею Славы в парке Абая, возложим цветы павшим землякам – хоть это не возбраняется. Можете даже георгиевскую ленточку надеть – никто не сорвет и не поглумится. Хотя… если отрицание и порицание Победы пойдет такими темпами, то и до этого дойдет.

Есть такая тенденция

Как минимум три поколения казахстанцев жили с высокой нравственной установкой: «Никто не забыт – ничто не забыто». Так не будем же забывать! Говорят же, кто не помнит прошлого, у того нет будущего. С грядущим праздником, земляки!

Елена ЛЕТЯГИНА