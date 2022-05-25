Долги жителей Каратауского района по налогам достигло 514 млн тенге

В Каратауском районе, образованном последним в Шымкенте, граждан, уклоняющихся от уплаты налогов предостаточно.

По данным управления доходов по данному району 11 тысяч налогоплательщиков имеют задолженность по транспортному налогу — 390 млн тенге. Жителей, не уплативших налог на имущество, составило 7 тыс. 352, их задолженность составляет 59 млн тенге. По земельному налогу долг-75 млн.

Одной из основных задач управления государственных доходов является обеспечение соблюдения налогового законодательства, своевременное поступление обязательных платежей в бюджет. А также выполнение установленного плана по налоговым поступлениям. За отчетный период в 1 квартале управлением доходов по Каратаускому району план перевыполнен.

Кайрат Кудияров, руководитель управления государственных доходов по Каратаускому району:

«План выполнили на 108 процентов, поступления на 613 млн больше, в общей сложности в бюджет вместо запланированных 7 млрд 346 млн тенге поступило 7 млрд 959 млн тенге».

В районе 18 969 налогоплательщиков, из них свыше 4 000 — юридические лица, а 14 000 — индивидуальные предприниматели. 18 тысяч жителей Қаратауского района имеют задолженность по налогам около 514 млн тенге.

Кайрат Кудияров, руководитель управления государственных доходов по Каратаускому району:

«В районе зарегистрировано 50 576 транспортных средств. Из них владельцы 11 тысяч автомашин имеют задолженность по транспортному налогу 390 млн тенге. По имущественному, 7352 налогоплательщика имеют долг — 59 млн тенге. 6 345 жителей района по земельному налогу имеют долг — 75 млн тенге».

Налоговики призывают жителей района немедленно погасить образовавшиеся долги по налогам. Ведь за каждый день просрочки начисляется пеня, а частные судебные исполнители в процессе взыскания взимают плату за свои услуги в зависимости от суммы задолженности. Поэтому нужно вовремя платить налог на имущество, транспорт, чтобы не нести убытки, предупреждают фискальщики.