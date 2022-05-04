Газификация микрорайона Асар-2 идет полным ходом

Подключение АГРС-3 в Шымкенте позволило газифицировать населенные пункты на окраине города.

Дома жителей микрорайона Асар-2 с населением около 10 тысяч человек наконец, подключают к газу. Дом семьи Байгараевых одним из первых подключен к газовой системе. Семья, изначально покупавшая газовый баллон по 2 тыс. тенге, теперь сможет жить в достойных условиях

Турсынай Байгараева, жительница мкр.Асар-2:

«Когда не было газа, мы всю зиму жили на квартире. Дома не было отопительной системы. Теперь нам дали газ. Мы так рады».

К слову, за подключение газа в двух точках и оформление документов семья заплатила подрядчикам 80 тысяч тенге. В городском управлении энергетики и развития инфраструктуры отмечают, мораторий на оформление документов на подключение газа снят. Дома владельцев , получивших паспорт технических условий, по очереди подключат к системе газоснабжения.

Боранбай Болатбеков, руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента:

«В Асар-2 начали подключать дома к природному газу. Подключили 14 домов, завтра 25 и так далее. Бригады не успевают подключить, газовики пообещали дать еще две бригады. газификация также проводится и в жилом массиве Тауелсиздик и Алтын тобе».

Руководитель управления заверил, после ввода в действие АРГС-3 газификация населенных пунктов на окраине Шымкента пойдет быстрее. Горожане надеются , что давление газа в зимнее время будет на должном уровне.