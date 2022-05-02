Молодой парень погиб в ДТП в мкр. Шымсити

Погибшему по предварительным данным лет 20-25. Смертельное ДТП произошло несколькими днями ранее около 23:30 ночи.

Как сообщили корреспонденты программы Экстренный вызов, на дороге стлкнулись 2 автомобиля — ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter.

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От полученного удара скончался водитель ВАЗа, пассажиры Mercedes — мать с двухмесячным ребёнком — получили травмы и были госпитализированы, угрозы жизни нет. Водитель «Мерседеса» не пострадал.

Отметим, что на этом участке дороге идёт ремонт — она не освещена, не работают светофоры. Местные жители самовольно убрали ограждения, чтобы обеспечить быстрый подъезд к домам.