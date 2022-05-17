Обокрал работодателя, чтобы сделать подарок возлюбленной

Домушника задержала полиция. Мужчина обокрал хозяев дома на 280 тысяч тенге.

Необычное преступление совершил житель Толебийского района. Воспользовавшись отсутствием хозяев, домушник разбил окно, проник в дом, и похитил деревянную посуду в количестве 4 штуки, стоимостью 80 тысяч тенге и прихватил колеса от автомашины стоимостью 200 тысяч тенге. Мотивом к преступлению послужило желание сделать подарок возлюбленной на вырученные от продажи деньги.

С заявлением о краже в полицию обратилась женщина. В руки правоохранителей воришка попался практически сразу. Как оказалось, в дом проник мужчина, который ранее выполнял строительные работы в доме пострадавшего. Общая сумма ущерба составила 280 тысяч тенге. Мужчина успел уже распродать похищенное имущество и потратить деньги.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража». В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.