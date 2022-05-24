Пациенту с синдромом Арнольда Киари впервые провели операцию в Шымкенте

В Шымкенте впервые прошла уникальная операция. Проводили её местные хирурги. Редкое заболевание было выявлено у юного пациента. Операция длилась несколько часов и благополучно завершилась.

Этому пациенту всего 15 лет. Врачи диагностировали у подростка редкое заболевание синдром Арнольда Киари. В случае обострения, заболевание может привести к шизофрении и последующей инвалидности. Единственный способ борьбы с этим синдромом — своевременное операционное вмешательство.

Самат Кокшибаев, врач-нейрохирург детской клинической больницы г. Шымкента:

«На МРТ мы имеем опущение миндалин мозжечка. Объём операции это декомпрессивная резекция затылочной кости и первого шейного позвонка и пластика твёрдой мозговой оболочки. Основной путь лечения здесь освободить мозжечок от препятствий, от большого затылочного отверстия».

Раньше таких операций в Шымкенте не проводили. Всех пациентов с подобным диагнозом отправляли в медицинский центр в Нур-Султан. Чтобы провести такую нейрохирургическую операцию недостаточно только профессионализма хирургов. Для успеха так же необходим ряд медицинских аппаратов.

Болат Нускабаев, заведующий отделением детской клинической больницы г. Шымкента

«Чтобы провести такую операцию нужна специальная аппаратура для нейромониторинга, микрохирургии и КТ- аппараты. Поэтому мы всё это приобрели. Например, у нас появился нейромонитор, посредством которого мы следим за ходом операции. Наши врачи специально ездили обучаться его использованию. Благодаря этому мы сегодня можем проводить такие сложные операции без привлечения чужих специалистов».

Первая в Шымкенте операция длилась 6 часов. После — пациента перевели в реанимационное отделение.

Данияр Худайбергенов