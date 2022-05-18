1 человек скончался, 5 пострадали в результате аварии в Шымкенте

В результате аварии скончалась женщина, еще 5 человек госпитализировали с различными травмами, передает OTYRAR.

Смертельное ДТП произошло на пересечении улиц Республики и Калдаякова 17 мая около девяти часов вечера. Как сообщает корреспондент тк OTYRAR «Экстренный вызов», на перекрестке столкнулись два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Mercedes.

Сообщается, что в одном из автомобилей находился новорожденный ребенок. Семья возвращалась из роддома домой. Пятеро человек госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1 на Роще. О состоянии пациентов пока ничего неизвестно.

Мы обратились за разъяснениями в Управление здравоохранения Шымкента. Материал дополняется. ⠀

По факту смертельной аварии проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.