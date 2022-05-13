Учителя Шымкента и Ташкента обмениваются опытом

В 57-ой школе Шымкента прошел международный форум учителей. Главная цель- обмен опытом.

Учителя из соседнего Узбекистана удивлены предприимчивостью школьников и их активностью. На форуме стороны обменялись программами, а узбекская сторона пригласила коллег посетить образовательные учреждения Ташкента.

Это не просто прием гостей, у принимающей стороны каждый отвечает за свою сферу. Гостям из Узбекистана показывают свои достижения и просят поделиться своими. Обмен знаниями важен, говорят педагоги.

«Нам очень тут понравилось, дети очень добрые и умные. Вот решили обменяться опытом. А вообще пандемия нанесла огромный удар по сфере образования, ну и польза была тоже. Мы научились действовать здесь и сейчас по мере поступления проблем», — говорит Дилобар Нарметова, учитель СШ № 129 Ташкента.

Делегация пробудет в Шымкенте один день, уже после они отправятся домой. Правда теперь они ждут ответного визита от своих казахстанских коллег. Подобные встречи направлены на укрепление сотрудничества и улучшение качества сферы образования обеих стран.