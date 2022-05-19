Управление госдоходов по Аль-Фарабийскому району перевыполнило план

Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району завершило первый квартал 2022 года с хорошими показателями.

Если в бюджет планировалось поступление 13 млрд 924 млн тенге, то за отчетный период этот показатель перевыполнен на 534 млн, в казну поступило 14 млрд 470 млн тенге. Благодаря системной работе план выполнен на 103,9%. Об этом и других вопросах уплаты обязательных платежей, о проделанной работе по взысканию задолженности подробно рассказал на брифинге в районном акимате руководитель управления.

Руководитель управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району остановился на результатах проделанной работы по взысканию задолженности.

Бакдаулет Ашенов, руководитель управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району:

«С начала года у нас задолженность была в размере 5 млрд тенге. Она был снижена на 17 процентов, т. е. до 46,6 млн тенге. По социальным налогам на начало года мы задолжали 116 млн тенге и и этот показатель был снижен на 35 процентов, т.е. до 74 млн тенге».

При наличии задолженности по налогу на имущество, транспорт судебные исполнители принимают ряд мер для принудительного взыскания. Это наложение ограничений на банковский счет должника, конфискация недвижимого имущества и дальнейшая продажа через аукцион. Кроме того, частные судебные исполнители берут за свои услуги — 25 процентов от долга. В ходе брифинга на вопрос, касающийся возмещения обязательных платежей по налогу на имущество за 2021 год, руководитель управления дал исчерпывающий ответ.

Бакдаулет Ашенов, руководитель управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району:

«Сумму имущественного налога за прошлый год владельцы недвижимого имущества могут узнать через мобильное приложение «е-Салық» Азамат. Можно не приходя в управление, сидя дома или на работе оплатить обязательные платежи. Срок уплаты имущественного налога за 2021 год истекает 1 октября 2022 года».

Комитет государственных доходов напоминает, что в текущем году запущено мобильное приложение «е-салық Бизнес» для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения и на основе упрощенной декларации.