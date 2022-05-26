В Туркестанской области незаконно раздавали земли

Встретиться с прокурором Туркестанской области не составило труда. Марат Алиханов ответил на вопросы журналистов, касательно беспорядочного распределения земель.

Марат Алиханов рассказывает о том, как раздавали незаконным путем земли Туркестанской области. Сейчас ведется тотальный контроль и главный прокурор региона уверяет, этот вопрос под его личным вниманием.

РАЗДАВАЛИ ЗЕМЛИ

Главный прокурор пояснил, что одна из главных проблема в южном регионе, это земли, которые кстати чиновники в разные годы раздавали незаконно. Действительно, рассказывает прокурор, по области ощущаются нехватка и потребность в пастбищах в 3,1 млн. га в радиусе 10-15 км. Это вблизи сельских населенных пунктов.

Таким образом, при помощи космического мониторинга «ГЕОПОРТАЛ» в надзорном органе установлено 826 тыс. га пастбищных земель не используемых, в том числе по целевому назначению. В итоге на сегодняшний день мерами надзора возвращены 155 тыс. га, из них земли общего пользования прилегающие к населенным пунктам — 131 400 га.

«К дисциплинарной ответственности привлечено 71 должностное лицо местных исполнительных и уполномоченных органов. К административной – 45. Уже начаты 14 досудебных расследований по фактам незаконного недропользования на пастбищных и иных угодьях с причинением экологического ущерба более 2,6 млрд тенге. Уже отменены 5 конкурсов о предоставлении 40 тыс. га пастбищ, взыскано 2,5 млн тенге штрафов. В суды заявлены иски о возврате в государственную собственность 13 пастбищных земельных участков, площадью 201,3 га», — сказал главный прокурор Туркестанской области.

НЕЗАКОННЫЙ ЗАХВАТ

Без проведения аукциона, путем конкурса частным предпринимателям из пастбищных земель переданы 16 земельных участков площадью 28 га кадастровой стоимостью 62,2 млн тенге, чиновники Толебийского района, в нарушение Земельного кодекса выдали пастбищные земли, площадью 82,6 га, переданы они для целей не связанных с выпасом скота.

«К примеру, в Сайрамском районе прокуратурой установлены 34 юридических лица, незаконно использующих пастбищные земли в качестве карьера, для извлечения строительного камня (щебень, гравий). По ним начаты досудебные расследования, наложено и взыскано штрафов на сумму 641 млн. тенге», — сказал главный прокурор Туркестанской области.

Выявлены 10 фактов самовольного захвата земель для организации мест отдыха на пастбищных угодьях в Толебийском районе, которые были возвращены государству.

По данным надзорного органа, областным управлением земельной инспекции на сегодняшний день 55 нарушителей привлечены к административной ответственности 39 землепользователями на испорченных землях самостоятельно проведены работы по их рекультивации и восстановлению плодородного слоя земли.

Прокурор Туркестанской области ответил и на другие вопросы, подробнее смотрите в телевизионной версии.