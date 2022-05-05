Ветеран ВОВ Саип Дециев признан Героем Советского Союза

Ветерана великой отечественной Саипа Дециева из Толебийского района приравняли к Героям Советского Союза.

Сам ветеран ушел из жизни еще в 1995 году, но память о нем осталась навсегда. Наша съёмочная группа побывала в гостях у дочери Саипа Дециева. Сацита Саиповна рассказала, какие подвиги совершал ее отец.

Шли к победе военные с большими потерями, и назад давать никто не собирался. Молодой Саип призывался из Чечни, он ушел на войну с младшим братом, который с войны так и не вернулся.

«Он ушел в 1939 году, после он остался воевать. Дошел до Берлина. Отец всегда рассказывал как было сложно, сколько людей близких он потерял. После войны он вернулся в Алматы по распределению, так и остался тут жить в Казахстане. Для меня честь быть дочерью ветерана, я горжусь этим», — рассказывает Сацита Дециева.

После войны за боевые заслуги ветерана наградил лично Сталин, у него больше 50-ти наград и каждая имеет свое значение. Дочь ветерана рассказывает, что в чеченской республике имя ветерана уже увековечили в музее и Саипу Дециеву присвоили звание Героя Советского Союза.

Память о ветеранах должны хранить не только родственники, считает дочь героя. В Шымкенте осталось 7 ветеранов, у них одно желание — это внимание. Этого им зачастую точно не хватает!