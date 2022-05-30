Замакима Тюлькубасского района задержан по подозрению в коррупции

Замакима Тюлькубасского района подозревается в получении взятки, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

«Начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Тюлькубасского района по факту получения через пособника взятки в сумме 4 миллиона тенге от директора строительной компании за оказания содействие в признании победителем и заключение договора государственных закупок», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП города Туркестан.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.