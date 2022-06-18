800 квартир и НИШ оставил без газа частный предприниматель в Шымкенте

ЧП произошло вечером 18 июня в мкр. Нурсат.

Прибыв на место вызова в 18 часов 13 минуты, при обследовании аварийная бригада выяснила, что при проведении земляных работ частным предпринимателем, методом горизонтально-наклонного бурения (ГНБ) был поврежден подземный ПЭ газопровод диаметром 75 мм высокого давления.

В результате образовалась утечка газа. Определить размеры поврежденного участка можно будет после вскрытия грунта.

В результате без газа остались 9 многоэтажек (800 квартир) и НИШ.

Газопровод на балансе ЖКХ.

Специалисты работают над восстановлением газоснабжения.