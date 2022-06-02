Депутаты разъяснили важность предстоящего референдума

Народные избранники республиканского и местного уровня встретились с жителями Шымкента, передает OTYRAR.

В 54 школе Шымкента собрались жители Абайского района, на вопросы которых ответили депутаты мажилиса и маслихата третьего мегаполиса.

На повестке дня — референдум и не только, многие поднимают вопросы об обратной связи, коммунальных проблем, вопросы общественного транспорта.

«Много вопросов, на которые мы хотим получить ответы, прошу обратить на это внимание. Мы в перемены верим, мы верим в новую историю Казахстана, но хотим чтоб и нас понимали», — говорят жители.

Депутаты от партии «Amanat» рассказали жителям о важности участия в референдуме. Ведь политическая модернизация страны как никогда требует прямого участия каждого казахстанца.

«Все просят перемен, настало время начать с себя — принять участие в республиканском референдуме. Нужно отдать свой голос, чтобы мы жили в стране без коррупции, с хорошей медициной и качественным образованием», — сказала Айгерим Джумакулова депутат маслихата от партии «Amanat».

Напомним, уже 5 июня в Казахстане пройдет референдум.