Эстафету олимпийского дня поддержали шымкентские школьники

Грамоты и подарки вручают призёрам Всемирной гимназиады.Так триумфаторов поздравляют с международным олимпийским днем. На счету шымкентских школьников 87 медалей, завоёванных во Франции.

17-летний Эмиль Ахметжанов стал обладателем серебряной медали по спортивной гимнастике. В тренажерный зал его привела бабушка. Мальчику тогда было всего четыре года. Сегодня Эмиль — неоднократный призёр международных соревнований.

Эмиль Ахмеджанов, призер всемирной гимназиады по спортивной гимнастики:

«Мой первый кубок был на чемпионате кубка Президента. Там занял первое место, мне вручили кубок. Потом я многократный чемпион Казахстана. В Батуми первое второе место занял. В Пензе выступали. Потом в чемпионате Азии выступали, мы с командой там заняли первое место. Выступал на гимназиаде, там занял второе, третье место за эти заслуги мне сегодня дали такие призы».

В олимпийский день не только награждают, но и устраивают массовый забег. В эстафете на Центральном стадионе участвуют 250 шымкентских школьников. Одобрительными криками и аплодисментами их поддерживают родные и любители спорта.

Абдулла Алшынбай, житель г.Шымкента:

«Я люблю играть в футбол, посещаю спортивную секцию почти четыре года. Раньше занимался боксом. В забеге участвовал сам, друзья — поддерживали. К марафону приступил без разминки, к финишу немного устал. Пришел четвертым».

Олимпийский лозунг «Главное не победа, а участие» является главным. А потому каждый участник получил сертификат об участии в Олимпийском дне бега.

Ермек Дарменов, и.о. руководителя управления спорта г.Шымкента:

«На сегодняшний день у нас тут организован забег на два километра. Будет старт эстафета, потом будет мероприятие на стометровку. Здесь в забеге участвуют молодые спортсмены и работники спорт культуры. На стометровке плюс тоже будут участвовать работники спорта».

Праздник спорта в Шымкенте получился красочным и запоминающимся. Организаторы надеются, что однажды Шымкент назовут одним из самых спортивных городов Казахстана.