Марафон любви завершился в Шымкенте

В Шымкенте 30 семей пробежали свой первый «Марафон любви».

Ко дню семьи в южном мегаполисе организовали интересный марафон. Главное правило — небольшую дистанци должны преодолеть сразу оба супруга.

Мужчины бежали 1200 метров, а женская половинка 800. Кроме того в программу включены различные соревнования, прыжки в длину. Такие меры, по словам организаторов, помогают супругам стать еще ближе и укрыться от «домашних хлопот».

«Мы решили принять участие в марафоне, решили не ради победы, а просто для себя. Почему нет. Важно заниматься спортом, нужно всей семьей заниматься. Спасибо всем, кто организовал этот конкурс», — говорит Аязхан Камилжанов, участник марафона.

К слову, такой конкурс проходит в Шымкенте впервые. В акимате пояснили, что подобные марафоны любви будут проводить теперь на регулярной основе. Главная цель- привить единство и сохранить семейные ценности.

«30 семей изъявили желание принять участие. Для победителей мы приготовили призы и подарки. Такие марафоны будем проводить регулярно», — говорит Ермек Дарменов, заместитель руководителя управления физической культуры и спорта г. Шымкента.

Решением жюри гран-при получила пара Камилжановых. Они стали лучшими в своей дистанции. Кроме Кубка и диплома пара получила массу незабываемых эмоций.

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