Мать четверых детей скончалась после зверских побоев мужа

Мужчина до смерти избил свою супругу на глазах у детей. Трагедия произошла в поселке Жетысайского района.

За жизнь пострадавшей боролись 11 врачей, но спасти ее не удалось, женщина скончалась в реанимации. Погибшей было всего 30 лет. Четверо детей, младшему из которых только шесть месяцев, в миг осиротели.

Дина Смаилова, руководитель фонда «НеМолчи.KZ»:

«Я даже не сомневаюсь, что эта женщина неоднократно обращалась в полицию и эти побои были многократны. И на него никак не повлияло, что у нас есть законы и можно получить наказание за свои действия. То есть, можно бить, бить, бить и потом убить и все равно тирану статью «убийство» не квалифицируют. Это же кошмар. Поэтому, я считаю, что законы нужно менять. Законы у нас просто дискриминируют права женщин повсеместно».

Правоохранители Туркестанской области сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан. Ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области:

«11-го июня на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В тот же день полицейские зарегистрировали данный факт по первой части 106-ой статьи «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый 14-го июня был задержан и взят под стражу. Пострадавшая женщина, в течение недели не приходя в сознание, скончалась в больнице. В связи с этим, уголовное дело переквалифицировано по третьей части, 106-ой статьи, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые экспертизы».

Мужчина был условно осужден за разбой в 2017 году. На преступление он пошел в Мактааральском районе. По решению суда, в течение четырёх лет он должен был стоять на учёте в службе пробации. За примерное поведение его освободили через два года.

По данным облздрава, муж-тиран как наркозависимый на учете не состоял. Наркологи уверяют, что такие люди чаще всего совершают криминальные преступления во время так называемой «ломки».

Раушан Баймурунова, психиатр-нарколог:

«Человек, который страдает зависимостью, у него сначала конечно появляется состояние эйфории, хорошего настроения и как бы он готов на все. Когда наркоману не хватает определенной дозы наркотических веществ, человек становится агрессивным. То есть он в этом состоянии иногда даже может сломать что-то, ударить кого то и даже из-за того что у него нет определенной дозы наркотиков, он может сделать любые криминальные поступки».

На горячую линию фонда «НеМолчи.KZ» по всему Казахстану в день обращаются около 40 женщин с просьбой спасти от домашних тиранов. По словам общественницы — Дины Смаиловой — жертвам домашнего насилия советуют обратиться в кризисные центры. Но, это не решение проблемы!

Дина Смаилова, руководитель фонда «НеМолчи.KZ»:

«Кризисный центр нужен, но только на такое время, чтобы она пришла на три дня, за три дня этого тирана закрыла полиция или полностью изолировали от семьи, вывезли все его вещи и сказали живи где то там. Вот постройте эти кризисные центры для мужчин. Постройте такие центры, чтобы мужчины туда пришли и через полгода они вышли человеком. Чтобы он не пил, не употреблял наркотики, не агрессировал в адрес женщины».

По статистике, ежедневно в Казахстане от рук домашнего тирана умирает одна женщина, еще четверо подвергаются насилию. Женщины сводят счёты с жизнью и получают угрозы.