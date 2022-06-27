Очистное сооружение за 847 млн не работает в Сайрамском районе

Озеро со сточными водами находится недалеко от села Карабулак в Сайрамском районе. От едкого запаха режет глаза.

Местные жители говорят, сюда сбрасывают внутренности и шкуры животных. Вода во время дождей часто разливается и топит поля. Люди боятся вспышки инфекции.

«Все канализационные стоки со всего Сайрамского района собираются здесь и стекают в арык. Потом этой водой поливают клевер для скота и картофель. Люди едят это мясо и экспортируют его. Так же употребляем картошку. Водопровода нет, у всех колодцы с подземной водой. А вот это канализационная вода не фильтруется и впитывается в землю. Потом эта вода попадает к нам в колодцы. А мы ее пьем«, — говорит Умит Калдаген, житель села Карабулак.

На строительство очистных сооружений из бюджета было выделено 847 млн ​​тенге. Однако объект, стоивший немалых денег, с 2018 года так и не сдали в эксплуатацию. Причина уверяет подрядчик, кроется в некачественных китайских двигателях. В 2020 году дело направили в суд, но вскоре его закрыли … за отсутствием состава преступления. Собственное расследование решили провести борцы с коррупцией.

«По нашей информации, согласно ПСД стоимость российского оборудования стоит около полумиллиона тенге, чуть больше. Заказчик принял коммерческое предложение на китайское оборудование, которое так же стоит около 500 млн тенге. Но вместе с тем, по нашей информации, поставщик двигателя так же предоставил ценовое предложение самому подрядчику этого проекта, где эта сумма в два раза ниже», — говорит Нурдаулет Самет, первый заместитель начальника управления агенства по противодействию коррупции Туркестанской области .

На бизнесмена, которому государство доверило миллионы, подано 6 жалоб. Однако до сих пор его не внесли в список неблагонадежных. А между тем, строительство очистных сооружений закончено лишь на 70%.

«В июне 2018 года объект должны были сдать, но подрядчик не справился и закончил строительство лишь зимой. Мы должны были его принять, но подключить насосы застройщик не смог. Мы и не приняли объект. Тогда наш отдел ЖКХ подал в суд. С того времени трижды сменились представители отдела ЖКХ. После этого и до сегодняшнего дня мы подавали иски в суд еще 6 раз», — говорит Мадияр Оразалиев, заместитель акима Сайрамского района.

Местные жители устали от судебных разбирательств акимата и подрядчика. Для них важно одно: скорейший запуск очистных сооружений.Но как скоро решится этот вопрос, пока остаётся без ответа.