Алматинские онкологи обменялись знаниями с шымкентскими врачами

Ведущие специалисты провели несколько операций на новом современном оборудовании в южном мегаполисе.

Перед операцией, через cпециальный экран, врачи осматривают пацентку с подозрением на злокачественную опухоль матки.

Алматинские врачи вводят в брюшную полость пациентке из Шымкента эндовидеокамеру. Процедура — малоинвазивная — всего несколько маленьких проколов.

Ерлан Кукубасов, руководитель центра онкогинекологии института г.Алматы:

«Сейчас уже во всех диспансерах налажена работа по малоинвазивным операциям. И в этом диспансере такие операции проводятся. Поэтому, данный мастер класс нужен для того, чтобы доктора этого диспансера оновили свои знания и освежили их. И в дальнейшем премняли данную методику».

Онкологи из Алматы планируют провести в Шымкенте еще 6 операций на новом оборудовании.