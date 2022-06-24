Отчиму, который изнасиловал 8-летнюю падчерицу, запросили 22 года тюрьмы

Громкое дело об изнасиловании восьмилетней девочки обрастает новыми шокирующими подробностями.

Отчим не домогался ребенка три года, как это было заявлено ранее. Всё это время он насиловал ребенка! Об этом стало известно во время слушания в специализированном межрайонном суде Туркестана. Государственный обвинитель запросил для отчима-извращенца 22 года.

«Согласно обвинительному акту все произошло с нового года, 19 года. То есть, в новый год первый раз все произошло. И вот на протяжении трех лет, она подвергалась — согласно обвинительному акту, подвергалась насилию. Прокурор попросил признать его виновным по двум статьям УК РК и в совокупности попросил 22 года лишения свободы», — говорит Даурен Мадалиев, и.о. председателя областного суда по уголовным делам.

Отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу в селе Шубарсу Туркестанской области и отправил в школу с кровотечением. После шокирующего надругательства, малышке пришлось перенести две операции и в итоге девочке удалили матку.

Приговор по громкому делу огласят на следующей неделе.