Shiza извинился за оскорбление флага и выступил на концерте в Шымкенте

Исполнитель Асхат Жолшиев, известный как Shiza, попросил прощения перед гостями и жителями южного мегаполиса на площади Аль-Фараби, передает OTYRAR.

На концерте в честь Дня города выступил рэпер Shiza, которого многие в Казахстане бойкотировали после инцидента с флагом на одном из концертов. Артист вышел к многотысячной публике и попросил прощения у аудитории.

«Со всеми бывает, спасибо вам за поддержку, Шымкент! Все ошибаются в жизни, все мы люди. Прошу прощения», — сказал исполнитель.

После этого на экран вывели изображение национального флага, а тысячи шымкентцев в унисон исполнили песню «Желбіретіп көк туды» вместе с Асхатом Жолшиевым. Всего популярный рэпер зачитал 2 трека из своего альбома.

Судя по овациям, артиста шымкентская публика простила.

Напомним 25 мая в Алматы, когда «Ирина Кайратовна» и Shiza находились на одной сцене, Жолшиев намотал флаг Казахстана на руку, поднял его и стал нецензурно ругаться. Общественность и пользователи казнета возмутились скандальным поведением звезд. В адрес музыкантов «посыпался» хейт и жесткая критика. Депутат сената призывал наказать музыкантов за неуважение к национальной символике РК.