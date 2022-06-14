Унесла между ног. Воровка дорогой шубы разыскивается в Шымкенте

Воровка украла итальянскую шубу стоимостью около миллиона тенге.
В распоряжении редакции OTYRAR оказалось видео кражи в одном из торговых центров Шымкента.
Момент кражи продавец не застала, но когда заметила пропажу, обратилась в полицию. Установить личность воровки полицейским поможет запись камеры видеонаблюдения.
Камера зафиксировала, как неизвестная прячет шубу под юбкой и делает это весьма профессионально. Действует злоумышленница не одна. Ее подруга по криминальному бизнесу во время кражи прикрывает воровку. Третья женщина — отвлекает продавщицу: просит ее помочь с примеркой.
Лица злоумышленниц отчетливо видны.
Видео стало одним из вещдоков шымкентской полиции, которая занимается расследованием дела.