1 миллион 300 тысяч казахстанцев недоедают

Такие данные за 2021 год привели аналитики Energyprom.kz.

Причем эта цифра, в 2020 была в полтора раза ниже. Необходимые калории чаще всего недополучают жители больших городов — Нур-Султана, Шымкента, а также областей — Мангистауской и Кызылординской. Одни говорят, из-за выросших цен на продукты питания покупать их стали меньше, другие экономят, но не на еде.

«Сейчас мясо дорогое, не каждый может купить, раньше в месяц два раза покупали, сейчас овощи дорогие, раньше вот люди в месяц два раза шашлык делали, а сейчас не каждый может»,- говорит житель города.

«Трудная, очень трудная жизнь. Как покупали так и покупаем, хоть они в три-четыре раза дороже, что поделать, с голоду не будешь же помирать«, — говорит горожанин.

Недоедание чревато последствиями для здоровья. Недостаток макро и микроэлементов приводит к авитаминозу, нарушается работы центральной нервной системы , появляется быстрая утомляемость, потеря работоспособности — то, что как раз таки нужно, чтобы зарабатывать деньги и питаться лучше. А из-за недостатка мяса, например, может развиться анемия.

«Недостаток некоторых микроэлементов может привести к нарушениям работы ЖКТ. Если не употреблять из микроэлементов калий, это может привести к сердечно-сосудистой патологии, могут быть закупорки в сосудах«, — говорит Айгуль Исаева, заместитель главного врача поликлиники №8.

Врачи говорят, недоедающие люди больше подвержены заболеваниям, у них ослаблен иммунитет. При этом минимальная потребность в энергетической ценности пищевых веществ по стране составляет чуть больше 1 800 килокалорий в день. Добрать их легко питаясь например, картофелем или макаронами, но питательных веществ из них много не получишь.

Экономисты говорят, средняя годовая инфляция в этом году составила порядка 14%, при этом номинальные доходы населения увеличились сразу на 17,8%. По словам Армана Байганова, реальная цифра инфляции, наверняка намного выше, чем ее заявляют. И рост доходов за ней просто не успевает.

«На недоедание также влияет такой фактор, как высокий уровень закредитованности населения. Качество кредитного портфеля ухудшается, просрочки растут, соответственно часть населения с низким уровнем населения больше тратят средства на оплату своих обязательств по кредиту и соответственно меньше тратят на продукты питания«, — говорит Арман Байганов, экономист из г.Шымкента.

При этом нередко казахстанцы тратят кредиты как раз таки … на покупку продуктов питания — средств от зарплаты до зарплаты перестало хватать. И это главный показатель бедности. А между тем, в сельском населении недоедают реже, продукты берут с хозподворья и огородов. Зато зарплаты там оставляют желать лучшего.

За лучшей жизнью сельчане переезжают в города где пополняют число недоедающих. Правительству давно пора задуматься, почему продукты питания в аграрной стране, с развивающимся сельским хозяйством и животноводством, стоят так дорого.