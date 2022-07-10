10 тысяч обманутых за год: как кибермошенникам удается войти в доверие

Жительница Шымкента стала жертвой кибермошенников. Прикрываясь названием известной нацкомпании, злоумышленник обещал крупные выплаты.

Доверчивая девушка вложила в некую программу «Meta trader 4» больше 17 млн тенге.

Мошенникам грозит до 10 лет с конфискацией имущества, если, конечно, аферистов удастся найти.

По данным министерства внутренних дел количество киберпреступлений выросло в два раза. Только за полгода мошенникам удалось обмануть почти 10 тысяч казахстанцев.

«По-прежнему самым распространенным способом остается онлайн-торговля. За полгода таким способом совершено более 3,5 тысяч мошенничеств. Зарегистрировано порядка 1,5 тысяч фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях. Примерно в 750 случаях они совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты — инвестиции, ставки», — говорит Жандос Суюнбай, начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК.

Также зарегистрировано 2,5 тысячи случаев, когда деньги воровали со счетов пластиковых карт посредством создания или подключения к личному кабинету. Кроме того, участились факты мошенничеств, совершаемых от имени сотрудников правоохранительных органов.

«Лжеполицейские звонят к гражданам и сообщают, что на них в настоящее время якобы оформляется кредит под залог недвижимого имущества. Для поимки аферистов лжеполицейские предлагают срочно продать недвижимость по заниженной цене, а деньги, для сохранности, перевести на «страховой счет». Для убедительности, а также в целях оказания психологического давления на своих жертв, мошенники сообщают о «пакте неразглашения», за нарушение которого якобы грозит уголовная ответственность«, — рассказывает Жандос Суюнбай.

Жительница Алматы продала свою квартиру за 23 млн тенге и несколькими траншами перевела средства на счета мошенников. Оперативники задержали преступную группу из 15-ти человек, граждан Казахстана и России. Их подозревают в 6 интернет-аферах, ущерб от которых составил более 106 миллионов тенге.

Подобный случай произошел и в Шымкенте. Пожилой мужчина доверившись незнакомым продал квартиру, а вырученные деньги переслал мошенникам.

«Как правило, в совершении таких преступлений используются банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц, для обналичивания денежных средств используются подставные лица. Для звонков мошенники используют программы по подмене абонентских номеров. Так, в мессенджерах и социальных сетях активно размещают объявления о легких заработках. Предлагается открыть на свое имя карту, абонентский номер, в том числе привлечь к таким действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг, либо передать карты другим лицам. В последующем указанные карты и абонентские номера используются мошенниками для вывода денег», — говорит Жандос Суюнбай.

Правоохранители напоминают, не нужно по первому требованию или рекомендации незнакомцев диктовать по телефону банковские реквизиты или коды из SMS-сообщений и переводить сбережения на какие-либо счета банка. При осуществлении купли-продажи в сети, необходимо внимательно изучить информацию о продавце или сайте.

Если потенциальный продавец или покупатель просит вас перейти по ссылке, якобы для оформления безопасной сделки, доставки, или же под предлогом зачисления денег на карту, оплаты покупки, помните – вероятно, это мошенник.

Полицейские предупреждают — позвонить из банка могут в одном случае, если вы просрочили кредит. А если на Вас, действительно, заведено уголовное дело, правоохранители скорее пришлют повестку, чем позвонят лично.