Бизнесмен оставил без воды 14 тысяч жителей Ордабасинского района

Без воды больше 14 тысяч жителей Ордабасинского района вынуждены жить несколько лет. Как заверили сельчане, бизнесмен — владелец зоны отдыха, решил поменять течение реки.

Данияр Калтаев житель села Кайнар: «Вот, видите везде коттеджи. До этого в реке была рыба, теперь тут построили бассейны. А это вода, в которой купаются, идет в наши поселки, мы пьем эту воду. У нас безвыходное положение сейчас».

Жители неоднократно пытались решить проблему, назначали бизнесмену встречу. Однако предприниматель, по словам жителей семи аулов, не стал прислушиваться к их просьбам.

Марат Елконов, житель села Кайнар: «Этот бизнесмен не считает нас за людей. Мы элементарно не можем пасти скот, нет воды. Иногда вода в реке красная. Очень странно, почему так?! Из-за этого дети не могут купаться, потому что в реке прям течет вода с кровью. Я своими глазами видел это, не смогли искупаться и обратно вернулись».

Страдают от нехватки воды и фермеры. Житель села Теспе Каирбек Жанторе больше 30-ти лет выращивал арбузы и дыни, однако, последние пять лет мужчина лишился своего дохода. Фермер говорит, что сейчас его земля пустует из-за отсутствия воды.

Каирбек Жанторе, житель села Теспе: «Смотрите, тут только пыль. Это что за ужас? Кроме пыли ничего нет. Даже трава не растет из-за засухи. Воды нет. Даже в дождливые дни ничего не растет».

По словам, акима Буржарского сельского округа, бизнесмен незаконно изменил русло реки.

Сергали Кулымбетов, аким Буржарского сельского округа: «Мы, когда вышли с официальным письмом в Арал-Сырдарьинскую инспекцию, они ответили, что бизнесмен не имеет права таким образом перенаправлять реку. Мы предупредили их об этом. Какие меры будут предпринимать мы пока не знаем, это нужно решать с областным акиматом».

Территория на которой находится зона отдыха по документам относится к Шымкенту. Чтобы решить проблему, областной акимат направил письмо в городской акимат.

Нурболат Бермуратов, заместитель руководителя Ордабасинского районного отдела сельского хозяйства: «В феврале этого года у этих бизнесменов не было разрешения на строительство. Мы собрались и провели разъяснительную работу по вопросу водоснабжения. И инспекция предупредила, что нужно получить разрешение».

Взять интервью у владельца нам не удалось, бизнесмен не отвечал на звонки. Проблемы жителей выслушал охранник зоны отдыха и пообещал донести их до руководства.

Максат Дуйсеев, охранник зоны отдыха: «Всё, я сейчас позвоню директору курорта. Если он разрешит, то мы перенаправим русло реки. Я надеюсь, что он согласится. Ведь столько народа собралось».

Жители Ордабасинского района ждать и верить обещаниям долго не намерены. Если проблема не решится, они будут жаловаться в столицу.