Имамы рассказали, что можно и нельзя делать во время Курбан-айта

Два года иностранцев не пускали на хадж из-за пандемии коронавируса.

В этом году для мусульман из других стран открыли двери Мекки и Медины, правда, с ограничениями – паломники должны быть старше 65 лет, все обязаны быть привиты, и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Совершить хадж хотя бы раз в жизни должен каждый правоверный. Но не у всех есть такая возможность. Таким мусульманам имамы советуют поститься.

Мухамеджан Естемиров, заместитель главного имама г.Шымкента:

«Для людей, которые не совершают хадж и находятся в Казахстане, можно стричь ногти, волосы принимать душ и стирать одежду. А людям, которые совершают хадж, нельзя этого делать. За день до Курбан-айта, в день арафы, людям которые не совершают хадж, если позволяет здоровье, можно держать пост. Человек тогда получит благословение Аллаха на целый год».

Для мусульман Курбан-айт символизирует любовь и милосердие, сострадание и доброту. Сященослужители Шымкента призывают верующих не забывать о благотворительности, чтобы все в день празднования Курбан Айта, смогли собраться за большим дастарханом.

Мухамеджан Естемиров, заместитель главного имама г.Шымкента:

«У нас есть благотворительный фонд. В дни празднования Курбан-айта можно подойти в центральную мечеть Шымкента и сделать пожертвование».

Курбан-айт — долгожданный семейный праздник, к нему готовятся тщательно. В этот день дарят подарки, навещают родственников.

«Мы будем резать барана, раздадим его соседям, родственникам и бедным людям», «Ну будем гостей принимать и стол накроем», «Курбан-айт проведем вместе с семьей. -Барана будете резать? — Конечно», «Мы будем резать барана и позовем гостей»,- рассказали жители Шымкента.

В дни празднования Курбан-айта, а праздник продлится три дня, нужно попросить прощение, отпустить обиды и покаяться в совершенных грехах. Верующие приветствуют друг друга словами «Құрбан айт қабыл болсын!».