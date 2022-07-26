Коноплю выращивал местный житель у себя во дворе

У жителя Туркестана полицейские изъяли кусты конопли.

С начала года полицейские Туркестанской области усилили меры по противодействию незаконному обороту наркотиков. Во всех городах и районах области проводятся оперативно-профилактического мероприятия.

Так, сотрудники оперативной группы, обнаружили в огороде подозреваемого наркосодержащее растение и изъяли в качестве вещественного доказательства. Назначили экспертизу. Согласно заключению, изъятое наркосодержащее растение оказалось коноплёй, весом около 100 грамм.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества».

В настоящее время проводится до судебное расследование. Стражи порядка выясняют, с какой целью местный житель выращивал наркосодержащую коноплю в своём дворе.