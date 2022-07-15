Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Шымкента

57-летний мужчина задержан за крупную партию наркотиков. У него изъяли 6 кг марихуаны.

Мужчина хранил наркотические средства у себя дома. В ходе проверки установлено, что данный гражданин расфасовал наркотики в полиэтиленовые пакеты в количестве 90 штук, спрятал их в строительные ведра и изъял.

Согласно заключению экспертизы, выяснилось, что изъятое наркотическое вещество «высушенная марихуана», а общий вес составил 6 кг 363 гр.

Сегодня в отношении данного гражданина проводится досудебное расследование.