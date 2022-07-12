Крупы подорожали в Казахстане

Привычку есть кашу по утрам прививают с раннего детства. А потом и заставлять не надо.

Во взрослом возрасте крупы едят в виде гарнира, в супах или например в плове. При этом наибольшей популярностью у казахстанцев пользуется гречневая крупа. Ее стали есть больше, в среднем каждый житель нашей страны съедает около 1,5 килограмма гречки.

Меньше стали есть манку — она не самая полезная и самая калорийная из круп. Уменьшилось также потребление овсянки и пшена. Возможно, из-за ценообразования.

С начала года гречневая крупа подорожала на треть, но она и одна из самых дешевых круп. Перловка подорожала почти на столько же. Манка и овсянка выросли в цене в среднем на 22%, пшено стало дороже на 16%. Незаметнее всего подорожала кукурузная крупа — на 11%.

Казахстанцы в выборе крупы, конечно, ориентируются и на цену. Дорогая крупа не всем по карману, но больше смотрят на пользу будущей каши.

«Больше всего люблю, которую быстро варить рис, гречка«, — говорит жительница Шымкента.

«Мне 7 злаков нравится, постоянно беру детям. 7 злаков написано, там и гречка есть и рис, все есть, мне нравится эта крупа», — говорит женщина.

«Я люблю пшено, его можно готовить в различных вариациях, всегда вкусно ну и полезно», — говорит горожанка.

Врачи говорят, самая полезная из каш — гречневая. Ее обязательно добавляют в рацион диабетиков, гречка содержит много белка и не повышает уровень сахара в крови. Кроме того, она содержит 18 незаменимых аминокислот, полезна при анемии и варикозном расширении вен. Кукурузная крупа улучшает моторику кишечника, а также содержит антиоксиданты, помогающие мозгу лучше работать. А в ячневой крупе, например, в два раза больше фосфора чем во всех остальных.

«Каши улучшают работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, печени, почек. Предпочтение следует отдавать неочищенным крупам, в которых присутствует цельное зерно, с максимальным количеством растительного белка. Так, например, возьмем пшеничную крупу, она содержит клетчатку и минеральные вещества, такие как магний, цинк, йод, калий, укрепляет организм, снижает давление и даже выводит тяжёлые металлы», — говорит Газиза Есенова, врач общей практики поликлиники №5.

С дефицитом крупы казахстанцы, в ближайшее время, кажется не столкнутся. За первые 5 месяцев в стране произвели почти 45 тыс. тонн круп и муки грубого помола из зерновых культур. Это на 7,4% больше, чем годом ранее.