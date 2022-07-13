Пенсионер в Шымкенте продал квартиру, а деньги подарил мошенникам

Жертвой крупной аферы стал пожилой мужчина в Шымкенте. Пенсионер перевел мошенникам вырученные от продажи квартиры 37 млн тенге, сообщает OTYRAR.

Со слов пострадавшего, ему позвонили с неизвестного номера. Человек на том конце провода представился сотрудником КНБ. Он заявил, что на банковский счет пенсионера неизвестные лица совершают кибератаки, вкладывают 20 млн тенге и снимают их заново. С таким успехом, мол мошенники могут и квартиру его продать.

Как решение проблемы, лже-отрудник КНБ предлагает пенсионеру продать квартиру, открыть другой счет в одном из банков второго уровня и перевести деньги туда.

Как ни странно, мужчина сказанному поверил — квартиру продал, а вырученные деньги 37 млн тенге перечислил на новый счет.

Позже, поняв что лишился больших денег и жилья, пенсионер обратился за помощью к полицейским. Дело зарегистрировали по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Теперь подозреваемых разыскивают не только в Шымкенте, но и в других городах Казахстана.