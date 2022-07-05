Перевозившего наркотики жителя Туркестанской области задержали в Шымкенте

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали мужчину, который перевозил около 4 килограммов марихуаны.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый занимался перевозкой наркотических средств из Жамбылской области в Шымкент и Туркестанскую область.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания ДП Шымкента. Полицейские проводят досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса РК “Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”.

Согласно законодательству за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В связи с этим сотрудники полиции предупреждают, что за любое незаконное обращение с наркотиками предусмотрена уголовная ответственность.