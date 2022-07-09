С праздником Курбан-айт! Дорогие земляки!

Искренне, от всей души поздравляем вас со священным для всех мусульман праздником Курбан айт!

Это великий праздник для мусульман, время милосердия и сочувствия, проявления подлинной нравственности и любви к ближнему.

Курбан-айт – благословенное время радостного утверждения в вере, счастливое время обретения искренности, праведности и благодати.

В эти дни мусульмане совершают жертвоприношения, помогают обездоленным, заботятся о нуждающихся. Курбан-айт стал праздником единения народа, неотъемлемой частью наших традиций, благим вестником мира и благополучия.

Курбан-айт превозносит такие благородные качества, как милосердие и сострадание, добро и человеколюбие.

Пусть наши молитвы будут услышаны, а жертвоприношения – приняты, чтобы мы оставались терпимыми и терпеливыми.

Пусть укрепится единство и возрастет сплоченность нашего многонационального народа! Благополучия нашим семьям, мира и спокойствия в стране.

С праздником Курбан айт!