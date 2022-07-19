Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте

Согласно штормового предупреждения «Казгидромет» № 13, ДЧС Шымкента сообщает, что с 20 по 22 июля, в городе будет сильная жара +40 — 43 градусов.

Департамент по ЧС напоминает меры предосторожности. Жаркая погода опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.

Не выходить на улицу без головного убора, чтобы избежать солнечного удара пожилым людям и детям воздержаться от прогулок.

Не увлекаться физической активностью.

Людям с хроническими заболеваниями четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты.

Для утоления жажды утром и вечером употреблять побольше воды, воздержаться от газированных сладких напитков.

Особое внимание в жару — детям! Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды. Симптомы перегрева ребенка – покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок.

При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, уложить в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. При потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь.