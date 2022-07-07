В 5 раз увеличилось количество заболевших КВИ в Шымкенте

За прошедшие сутки в южном мегаполисе выявили 28 ковидположительных результатов ПЦР анализа, передает OTYRAR.

Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, за последнюю неделю в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости COVID-19 в 5 раз.

Большинство заболевших — взрослые, но есть и дети. Только за последние сутки заболели четверо детей.

Больных с симптомами лечат согласно протоколу лечения. Бессимптомные больные находятся под медицинским наблюдением в течение 10 дней. Имеется риск роста регистрации коронавирусной инфекции.

Санэпидемиологи вспышку коронавируса в городе связывают с сезоном отпусков и выездом за границу. При этом, возможен еще больший рост числа заболевших по всей стране.

Поэтому медики советуют не пренебрегать элементарными мерами безопасности и по возможности пройти полный курс вакцинации. В Шымкенте на данный момент доступны вакцины «QazVac», «Vero Cell», «Комирнати» (Phizer).

С 5 февраля и по сей день Шымкент находится в безопасной «зеленой зоне». Будут ли в городе вновь вводить карантинные ограничения зависит от того, как будет прогрессировать коронавирусная инфекция.