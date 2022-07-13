В Казахстане удвоилось число заболевших КВИ за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает OTYRAR со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Это почти в 2 раза больше — днем ранее количество заболевших составляло 454 человека.

Очаги заражения выявлены во всех регионах страны. Особой заражаемостью отличается южная столица, там за сутки 280 ковидположительных. В Нур-Султане — 180, Шымкенте — 87, Алматинской области — 67, Карагандинской области — 56.

Меньше всего заболевших зарегистрировали в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях — по 3, 7,8 ковидположительных результатов соответственно.

Всего на 12 июля в стране подтверждено 1 311 190 случаев. Алматы почти на грани «красной» зоны.