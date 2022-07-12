В Шымкенте предпринимателя осудили за растрату бюджетных денег

5 лет лишения свободы условно получил виновный за растрату бюджетных средств в Шымкенте, передает OTYRAR.

Департаментом АФМ по г. Шымкент окончено досудебное расследование по факту хищения выделенных бюджетных средств по программе «Развития АПК на 2017-2021 годы».

Так, житель региона в 2020 году на основании доверенностей от имени 2-х крестьянских хозяйств предоставил заявку в Управление сельского хозяйства и ветеринарии г.Шымкент по приобретению породистых овец и возмещения затрат на корма на сумму 13,5 млн.тенге.

Однако, в рамках досудебного расследования установлено, что породистые овцы не приобретены, полученные бюджетные средства потрачены на личные нужды. Причиненный ущерб полностью возмещен.

Приговором суда, указанный гражданин признан виновным. Назначено наказание в виде 5-ти лет лишения свободы условно.